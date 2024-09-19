 
الخميس 2024-09-19 10:34 ص
 
 

آيكوم اليابانية: أوقفنا قبل 10 سنوات تصنيع أجهزة انفجرت في لبنان

أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لـ«حزب الله» منفجرة في لبنان | وكالات
أجهزة اتصال لاسلكية تابعة لـ«حزب الله» منفجرة في لبنان | وكالات
الخميس، 19-09-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري-  قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان.

وأضافت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا. وتابعت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية. وكانت الشركة قالت في وقت سابق اليوم، إنها تنظر في الحقائق المتعلقة بالتقارير الإخبارية التي تحدثت عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها في لبنان.

اضافة اعلان


وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة أمس الأربعاء في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.

 

وأظهرت صور لأجهزة الاتصال التي انفجرت لوحة داخلية مكتوب عليها "آيكوم" و"صنع في اليابان".

 

وكالات 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة تحذير من استخدام "القصدير" في طهي الطعام .. ضرر صادم

الليرة التركية

أسواق ومال الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا

حسان خلال لقائه الخصاونة | من المصدر

أخبار محلية حسان شاكرا الخصاونة: تستمر المسيرة

تعبيرية

المرأة والجمال الأظافر المستوحاة من ألوان القهوة البنية.. أحدث صيحات خريف 2024

آليات الاحتلال تهدم منزل فلسطيني في الخليل

فلسطين الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل

محمد رمضان وابنه

فن ومشاهير محمد رمضان في أزمة.. والسبب "ابنه"

صورة من امام المنزل الذي وقعت به الجريمة | الوكيل الإخباري

أخبار محلية القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا

قصف لبناني على مستوطنات الاحتلال

عربي ودولي اثنين حالتهم خطيرة .. إصابة 5 إسرائيليين في قصف صاروخي من لبنان



 


الأكثر مشاهدة





عاجل