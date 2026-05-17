‏أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي، إن "حريقا اندلع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة الإماراتية النووية في الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل إصابات".
وأضاف: "لا يوجد أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية بعد الحريق الذي اندلع في مولد كهربائي خارج محطة براكة النووية".
وأكد أن "الحريق الذي اندلع خارج محطة براكة النووية لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية".
