أبو الغيط: استمرار العدوان الإيراني خطأ استراتيجي يعمق الشرخ الإيراني العربي

وقال أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، إن العدوان الذي تنفذه إيران مدان بالكامل وهو ليس فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنه اعتداء على مبادئ حسن الجوار ويوجد حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، ويحدث شرخاً عميقاً بين إيران وهذا الجوار سيترك أثراً عميقاً في مستقبل الأيام.
