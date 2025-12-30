أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن

وناشد الأمين العام كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقًا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.
وجدد أبو الغيط إدانته لأيّة تحركات عسكرية تهدف إلى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يهدد وحدة التراب اليمني، ويلحق ضررًا بالغًا بقضية الجنوب اليمني التي يتعين معالجتها من خلال الحوار، وليس فرض الأمر الواقع، مشددًا على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
"سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا
-
الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا
-
الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية
-
مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر
-
التحالف بقيادة السعودية يشن غارة على ميناء المكلا في اليمن
-
ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
-
ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل
-
ترامب: توصلت ونتنياهو إلى تفاهم بشأن سوريا