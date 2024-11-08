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أحداث أمستردام.. إسرائيل حذرت هولندا من "هجمات محتملة"

لقطة من الاحداث
لقطة من الاحداث
الجمعة، 08-11-2024 04:58 م

الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، الجمعة، بأنه تم تحذير السلطات الهولندية مسبقًا بشأن هجمات محتملة ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الإعلام والشتات كانت على علم مسبق بخطط لإلحاق إصابة بمشجع إسرائيلي معين يُقال إنه يعمل لدى شرطة الحدود الإسرائيلية.


وينطبق نفس الأمر على هجوم مخطط له على فندق يقيم به مشجعو كرة القدم الإسرائيليون، وتم إخطار السلطات الهولندية بذلك أيضًا.


وأفادت تقارير بأن وزارة الإعلام والشتات كانت تتوقع حدوث أعمال عنف في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام ساحة يوهان كرويف قبل انطلاق مباراة ناديي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام، وشاركت هذه المعلومات مع هولندا.


ووفقًا للشرطة الهولندية، حاول نحو 200 متظاهر الوصول إلى الساحة مساء أمس الخميس.


يأتي ذلك فيما ذكرت الشرطة في العاصمة أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى، وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب.


وكشفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنها بدأت تحقيقًا كبيرًا بشأن أحداث العنف المتعددة.

 
gnews

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