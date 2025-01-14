أحدهما لتاجر مخدرات.. قصف جوي يستهدف منزلين في السويداء جنوبي سوريا

الوكيل الإخباري- استهدف طيران حربي منزلين في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أحدهما يعود لشخص متهم بتجارة وتهريب المخدرات.

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وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن طائرات حربية مجهولة استهدفت محيط قرية الشعاب في بادية السويداء الشرقية.