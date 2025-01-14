أحدهما لتاجر مخدرات.. قصف جوي يستهدف منزلين في السويداء جنوبي سوريا

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن طائرات حربية مجهولة استهدفت محيط قرية الشعاب في بادية السويداء الشرقية.
من جهتها، ذكرت شبكة "السويداء 24" أن طيرانًا حربيًا استهدف قرية الشعاب في بادية السويداء بغارتين؛ الأولى في وسط القرية والثانية في جنوبها.
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