 
الأربعاء 2024-09-25 04:29 م
 
 

أحدهم في حالة خطرة .. 3 جرحى إسرائيليين إثر سقوط صواريخ من لبنان

منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ حزب الله
منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ حزب الله
الأربعاء، 25-09-2024 02:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الأربعاء  سقوط   ثلاثة جرحى أحدهم في حالة خطيرة جراء سقوط  صواريخ أطلقت من لبنان.اضافة اعلان


وأفادت "نجمة داود الحمراء الإسرائيلية" ، في بيان أورده موقع 0404 الإسرائيلي،  بأن “طواقمها والمسعفين يقدمون العلاج الطبي لثلاثة جرحى، أحدهم في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، وواحد في حالة خفيفة بعد سقوط صاروخ في كيبوتس ساعر بالجليل “.

وأشارت إلى أن فرقها تقوم بمعالجة عدد من الأشخاص  أصيبوا بالهلع .

وأعلن الموقع أن الصواريخ  سقطت في قرى مندا وشفاعمرو وبئر المكسور وسط الجليل والجليل الغربي.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك تشارلز

منوعات قاعدة مدهشة للملك تشارلز في توفير الطعام

من المصدر

أخبار محلية العيسوي: بقيادة الملك صوت الأردن تجاه فلسطين سيبقى يصدح بالحق

كبسولة الموت- أرشيفية

منوعات أول انتحار بـ"كبسولة الموت" في سويسرا .. و120 شخصا في قائمة الانتظار (فيديو)

تعبيرية

طب وصحة أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير!

من المصدر

أخبار محلية إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة

أخبار محلية تحت بند الدروس المستفادة .. المستقلة للانتخاب تبدأ لقاءاتها مع شركاء العمل الانتخابي

تعبيرية

منوعات "محيطاتنا".. مسلسل وثائقي بصوت أوباما

خالد أبو مرجوب نقيب العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أخبار محلية أبو مرجوب: خطابٌ ملكيٌ تاريخي يحمل رسائل واضحة وينتصر للحقوق الفلسطينية



 


الأكثر مشاهدة