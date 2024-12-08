أحمد الشرع للمعارضة: ادخلوا دمشق متواضعين

كما طالبهم بالمحافظة على مؤسسات الدولة "فهي للشعب السوري العظيم".
وأضاف الشرع "لنكمل معا رسم صورة النصر لأعظم ثورة بالتاريخ الحديث".
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