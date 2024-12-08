أحمد الشرع للمعارضة: ادخلوا دمشق متواضعين

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الوكيل الإخباري- طلب القائد العام لإدارة العمليات أحمد الشرع في رسالة لمقاتلي المعارضة أن يتضرعوا لله شاكرين وأن يدخلوا دمشق متواضعين.

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كما طالبهم بالمحافظة على مؤسسات الدولة "فهي للشعب السوري العظيم".