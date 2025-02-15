 
الأحد 2025-02-16 01:08 ص
 

أحمد الشرع يزور محافظة حلب

أحمد الشرع
أحمد الشرع
السبت، 15-02-2025 11:18 م

الوكيل الإخباري-   زار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت، محافظة حلب للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وذلك بعد ساعات من تفقده مدينة إدلب ومخيمات النازحين في ريفها.

اضافة اعلان

 

والتقى الشرع في حلب، شخصيات من المجتمع المحلي بحضور محافظ حلب عزام غريب، حيث ناقش معهم أوضاع المدينة والتحديات التي تواجه سكانها.

وعقد الشرع جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عددا من وجهاء وأعيان حلب وريفها، رجالا ونساء، بحضور محافظ حلب، وعدد من المسؤولين، للتحدث في واقع البلاد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

روبيو

عربي ودولي روبيو يصل إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيلي أنه سينسحب من لبنان خلال أيام

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد القدرة على بناء غزة دون تهجير أهلها

وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

أخبار محلية وزير الداخلية يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

تعبيرية

الطقس الأرصاد الجوية: خلايا رعدية ماطرة في مناطق عدة من المملكة

أحمد الشرع

عربي ودولي أحمد الشرع يزور محافظة حلب

كتائب القسام

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء يزيدون الضغط لبدء مناقشة مفاوضات المرحلة الثانية



 




الأكثر مشاهدة