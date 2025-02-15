أحمد الشرع يزور محافظة حلب

الوكيل الإخباري- زار الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت، محافظة حلب للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وذلك بعد ساعات من تفقده مدينة إدلب ومخيمات النازحين في ريفها.

اضافة اعلان