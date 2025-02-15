أحمد الشرع يزور محافظة حلب

وعقد الشرع جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عددا من وجهاء وأعيان حلب وريفها، رجالا ونساء، بحضور محافظ حلب، وعدد من المسؤولين، للتحدث في واقع البلاد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.
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