أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط لشركائها في الحقول البرية في آذار

وأفادت بلومبرج نيوز بأن الشركة أبلغت شركاءها في حصص النفط أنه سيُسمح لهم بتحميل 80% فقط من مخزونهم المتبقي من خام مربان لشهر مارس آذار، دون ذكر سبب محدد.
