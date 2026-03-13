أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط لشركائها في الحقول البرية في آذار

11:31 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت بلومبرج نيوز، الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت حجم النفط الخام المخصص لشركائها في الحقول البرية بنحو الخمس لشهر آذار، مع استمرار توجيه الشحنات إلى ميناء خارج مضيق هرمز.





وأفادت بلومبرج نيوز بأن الشركة أبلغت شركاءها في حصص النفط أنه سيُسمح لهم بتحميل 80% فقط من مخزونهم المتبقي من خام مربان لشهر مارس آذار، دون ذكر سبب محدد.






