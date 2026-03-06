أذربيجان تعلن إحباط عدة مخططات إرهابية إيرانية

وقالت هيئة أمن الدولة الأذربيجانية إنها "نجحت في إحباط أعمال إرهابية وعمليات استخباراتية داخل البلاد نظّمها الحرس الثوري الإيراني"، مشيرة إلى توقيف سبعة مواطنين أذربيجانيين على خلفية هذه القضية.
وكان الرئيس الأذري إلهام علييف قد أكد الخميس أن أذربيجان مستعدة لإظهار قوتها ضد أي قوة معادية، وأن إيران يجب ألا تنسى ذلك، بعدما قالت أذربيجان، إن 4 طائرات مسيرة إيرانية اخترقت حدودها وأصابت 4 أشخاص في ناخيتشفان؛ مما أثار مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط.
وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، الجمعة، إن بلاده تسحب دبلوماسييها من إيران حفاظا على سلامتهم، وذلك بعد يوم من إعلان باكو أن أربع طائرات إيرانية مسيّرة عبرت حدودها وأصابت أربعة أشخاص في جيب ناخيتشفان.
