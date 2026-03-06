السبت 2026-03-07 12:37 ص

أذربيجان تعلن إحباط عدة مخططات إرهابية إيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت أذربيجان، الجمعة، أنها أحبطت سلسلة من الهجمات الإرهابية الإيرانية على أراضيها، وذلك بعد يوم واحد من اتهام باكو لطهران بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت مطاراً ومدرسة في منطقة حدودية أذربيجانية.

وقالت هيئة أمن الدولة الأذربيجانية إنها "نجحت في إحباط أعمال إرهابية وعمليات استخباراتية داخل البلاد نظّمها الحرس الثوري الإيراني"، مشيرة إلى توقيف سبعة مواطنين أذربيجانيين على خلفية هذه القضية.


وكان الرئيس الأذري إلهام علييف قد أكد الخميس أن أذربيجان مستعدة لإظهار قوتها ضد أي قوة معادية، وأن إيران يجب ألا تنسى ذلك، بعدما قالت أذربيجان، إن 4 طائرات مسيرة إيرانية اخترقت حدودها وأصابت 4 أشخاص في ناخيتشفان؛ مما أثار مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط.


وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، الجمعة، إن بلاده تسحب دبلوماسييها من إيران حفاظا على سلامتهم، وذلك بعد يوم من إعلان باكو أن أربع طائرات إيرانية مسيّرة عبرت حدودها وأصابت أربعة أشخاص في جيب ناخيتشفان.

 
 


