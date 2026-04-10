أذربيجان تنفي صحة معلومات تزعم إطلاق صواريخ من أراضيها باتجاه دول الخليج

أرشيفية
 
الجمعة، 10-04-2026 08:41 م

الوكيل الإخباري- نفت أذربيجان صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة من معلومات تزعم إطلاق صواريخ من أراضي جمهورية أذربيجان باتجاه دول الخليج، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت في بيان وزعته السفارة الأذربيجانية في عمان، أن تداول معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، لا يهدف إلا إلى تشكيل تصورات وآراء مضللة لدى الرأي العام، ويحمل طابعاً واضحاً من التضليل المتعمد، مستنكرة هذه المحاولات بشدة.


وأشارت إلى أن هذه الادعاءات إما تنطوي على طابع استفزازي متعمد، أو تعكس نهجاً غير مسؤول يفتقر إلى أي أساس مهني، لافتة إلى أنه في ظل التطور التكنولوجي الحالي، يمكن بسهولة تحديد اتجاهات إطلاق الصواريخ أو أي وسائل طيران أخرى بدقة عالية.


وبيّنت، أن دول المنطقة بما فيها دول الخليج، تمتلك أنظمة رادار ومراقبة متقدمة قادرة على تحديد منشأ الأجسام ومساراتها بشكل واضح ودقيق.


وأكدت، أن جمهورية أذربيجان ملتزمة بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، داعية إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة والمدققة، وتجنب تداول المعلومات غير المؤكدة.


كما دعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والمسؤولية عند نشر الأخبار، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم السماح بانتشار الشائعات أو تداولها.

 
 


