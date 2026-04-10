أذربيجان تنفي صحة معلومات تزعم إطلاق صواريخ من أراضيها باتجاه دول الخليج

وأوضحت في بيان وزعته السفارة الأذربيجانية في عمان، أن تداول معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، لا يهدف إلا إلى تشكيل تصورات وآراء مضللة لدى الرأي العام، ويحمل طابعاً واضحاً من التضليل المتعمد، مستنكرة هذه المحاولات بشدة.
وأشارت إلى أن هذه الادعاءات إما تنطوي على طابع استفزازي متعمد، أو تعكس نهجاً غير مسؤول يفتقر إلى أي أساس مهني، لافتة إلى أنه في ظل التطور التكنولوجي الحالي، يمكن بسهولة تحديد اتجاهات إطلاق الصواريخ أو أي وسائل طيران أخرى بدقة عالية.
وبيّنت، أن دول المنطقة بما فيها دول الخليج، تمتلك أنظمة رادار ومراقبة متقدمة قادرة على تحديد منشأ الأجسام ومساراتها بشكل واضح ودقيق.
وأكدت، أن جمهورية أذربيجان ملتزمة بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، داعية إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة والمدققة، وتجنب تداول المعلومات غير المؤكدة.
كما دعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والمسؤولية عند نشر الأخبار، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم السماح بانتشار الشائعات أو تداولها.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: المرشد الأعلى الإيراني الجديد يعاني جروحا وتشوهات حادة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي
-
هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح
-
نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية
-
واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي
-
إلقاء زجاجة مولوتوف على منزل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان
-
ترامب: لن نسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية