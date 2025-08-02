الأحد 2025-08-03 02:42 م
 

أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا

دمشق
دمشق
 
السبت، 02-08-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) إلشاد نصيروف، السبت، إن أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى سوريا من حقل شاه دنيز للغاز في بحر قزوين، والذي تديره شركة بي.بي.اضافة اعلان


وأدلى نصيروف بالتصريح في جنوب تركيا، بالقرب من الحدود السورية، مع بدء تركيا وأذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا.

وأقيم احتفال بهذه المناسبة في مدينة كلس بحضور وزراء ومسؤولين آخرين من أذربيجان وتركيا وسوريا وقطر.

وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إن المشروع جاء بعد اتفاقات في نيسان وتموز بين رئيس أذربيجان إلهام علييف والرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح جباروف أن الغاز سيُنقل عبر الأراضي التركية إلى سوريا بموجب ترتيب منسق.

وأضاف: "من خلال بدء صادرات الغاز إلى سوريا، تظهر أذربيجان أنها قادرة على تصدير الغاز ليس فقط إلى الغرب، بل إلى الشرق والجنوب أيضًا".

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه من المتوقع أن تصل الشحنات إلى قرابة 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مع إمكانية توريد ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنويًا في المرحلة الأولى.

وأضاف بيرقدار أن الغاز سيُستخدم لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء في سوريا بطاقة إجمالية تبلغ 1200 ميغاوات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية



 
 





الأكثر مشاهدة