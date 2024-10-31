 
الخميس 2024-10-31 04:03 م
 

أربعة شهداء من المسعفين في دردغيا واحتراق آلية في لبنان

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 31-10-2024 02:56 م
الوكيل الإخباري-  صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان بيان أعلن أن "العدو الإسرائيلي استهدف نقطة تجمع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني على مفرق دردغيا ما أدى إلى استشهاد أربعة مسعفين. اضافة اعلان


وما لبث العدو الإسرائيلي أن استهدف نقطة ثانية للجمعية في بلدة سلعا ما أدى إلى احتراق آلية فيما نجا المسعفون بأعجوبة. 

بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 279 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى  246".

إن وزارة الصحة العامة تتوقف أمام مسلسل الاعتداءات على المسعفين اليوم في أربع استهدافات متواصلة في أقل من ثلاث ساعات ما يزيد على الحصيلة المرتفعة والدامية للقطاع الاسعافي.

إن صمت المجتمع الدولي حيال هذه الوحشية غير مبرر في وقت يجب إعلاء الصوت لإعادة العمل بالقوانين الانسانية ووضع حد لآلة الوحشية المستمرة بالفتك بالطواقم العاملة على الخطوط الأمامية.

وكالة الأنباء اللبنانية
 
gnews

أحدث الأخبار

يعرب القضاة

أخبار محلية وزير الصناعة يفتتح المبنى الجديد لغرفة تجارة الشونة الجنوبية

وزير العدل ونقيب المحامين

أخبار محلية 79 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

لي

عربي ودولي الصين تؤكد أن الحروب والعقوبات لن تساعد في حل الصراعات

من الفاشر في دارفور

عربي ودولي موجة نزوح جديدة إثر معارك بالفاشر شمال دارفور بالسودان

وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو

عربي ودولي وزير خارجية فرنسا "مصدوم" من الدعوات لإعادة استيطان غزة

فاتورة كهرباء

أخبار محلية تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

ؤرا

فلسطين وصول سفينة إماراتية تحمل 5000 طن مساعدات إنسانية الى قطاع غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنويه من وزارة التربية بشأن دوام المدارس الخاصة



 


الأكثر مشاهدة