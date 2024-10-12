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أردوغان: إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
السبت، 12-10-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط، بل تعمل على توسيع النار في المنطقة.

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وأضاف أردوغان "لا يمكننا تجاهل العدوان الإسرائيلي، ونراقب الوضع عبر استخباراتنا بشأن خطوات إسرائيل تجاه بلادنا".

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