أردوغان: إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط

وأضاف أردوغان "لا يمكننا تجاهل العدوان الإسرائيلي، ونراقب الوضع عبر استخباراتنا بشأن خطوات إسرائيل تجاه بلادنا".
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
صحيفة الغارديان تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني
-
السجن 14عاماً لجندي أمريكي تورط مع "داعش"
-
حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة
-
"الغارديان" تكشف أساليب الدبلوماسية البريطانية تفاديا للغضب الصيني
-
إندونيسيا تدعو الدول المشاركة بقمة شرق آسيا للاعتراف بفلسطين
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1915 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة
-
الصين تستعيد أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام
-
الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان