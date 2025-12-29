الثلاثاء 2025-12-30 12:57 ص

أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة

ا
أرشيفية
الإثنين، 29-12-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بـ "زعزعة استقرار المنطقة" من خلال اعترافها بإقليم صومالي لاند في شمال الصومال دولة مستقلة.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، يوم الاثنين، إن إسرائيل "تكثف جهودها لزعزعة استقرار المنطقة"، مشددا على ضرورة دعم وحدة أراضي الصومال.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أن الجانبين بحثا كذلك خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت، حيث أكد أردوغان أن أنقرة تعمل على تطويرها في كافة المجالات، وأن التعاون بين البلدين سيستمر وسيتوسع.

اضافة اعلان


يذكر أن إسرائيل أعلنت يوم 26 ديسمبر اعترافها الرسمي بإقليم صومالي لاند دولة مستقلة، وأصبحت بالتالي أول دولة اعترفت باستقلال ذلك الإقليم.


ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إقليم صومالي لاند عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانا مشتركا حول الاعتراف المتبادل.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا

ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

عربي ودولي ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

ل

طب وصحة إدمان قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة متى تصبح الشامة مقلقة؟.. علامات تستدعي الفحص الطبي فورا

جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

عربي ودولي جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

ا

عربي ودولي أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة

4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري

أخبار محلية 4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري



 






الأكثر مشاهدة