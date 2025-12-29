أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، يوم الاثنين، إن إسرائيل "تكثف جهودها لزعزعة استقرار المنطقة"، مشددا على ضرورة دعم وحدة أراضي الصومال.
وأشارت الرئاسة التركية إلى أن الجانبين بحثا كذلك خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت، حيث أكد أردوغان أن أنقرة تعمل على تطويرها في كافة المجالات، وأن التعاون بين البلدين سيستمر وسيتوسع.
يذكر أن إسرائيل أعلنت يوم 26 ديسمبر اعترافها الرسمي بإقليم صومالي لاند دولة مستقلة، وأصبحت بالتالي أول دولة اعترفت باستقلال ذلك الإقليم.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إقليم صومالي لاند عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانا مشتركا حول الاعتراف المتبادل.
