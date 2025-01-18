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أردوغان: المقاومة انتصرت بغزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أردوغان
السبت، 18-01-2025 05:38 م
الوكيل الإخباري-    أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستُسخر كل إمكانياتها لتضميد الجراح النازفة في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وكشف عن أن مشروع تقسيم سورية إلى 3 أجزاء قد انهار.اضافة اعلان


وتعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أردوغان في كلمة بفعالية لحزبه العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوبي البلاد، إن إسرائيل لم تتمكن من كسر إرادة المقاومة لدى أشقائنا في غزة رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوما.

وأضاف "باسم بلادي وأبناء شعبي وباسم حزبنا العدالة والتنمية أحيي مجددا أشقاءنا الغزيين".
 
gnews

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