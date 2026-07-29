الأربعاء 2026-07-29 11:27 م

أردوغان: المنطقة بأسرها تدفع ضريبة العدوان الإسرائيلي في فلسطين

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أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:15 م

الوكيل الإخباري- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب إلى الشعب عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه بنفسه، على أن المنطقة برمتها، تتكبد ثمن ممارسات إسرائيل العدوانية بالشرق الأوسط، حسب تعبيره.

وقال أردوغان، في خطابه الذي بثته قناة TRT Haber: "تقوم إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، متجاهلةً حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة، وضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط. ولا يقتصر دفع ثمن هذا العدوان على أشقائنا وشقيقاتنا في فلسطين، أو شعب لبنان الشقيق فحسب، بل يشمل المنطقة بأسرها".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا، تبذل كل الجهود اللازمة للحد من الأعمال العسكرية في المنطقة، في إشارة إلى الصراع المحيط بإيران، وأضاف: "على الرغم من الصراعات الدائرة في منطقتنا، فإن الاقتصاد التركي لا يزال قويا".

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وتابع الرئيس التركي قائلا: "نحن نبذل جهودا استثنائية للحد من تداعيات الأعمال العسكرية في المنطقة على مواطنينا، كما أننا ندعم منتجينا ومصدرينا في القطاعات كافة. وفي هذا الإطار، قمنا بزيادة حد الائتمان الاحتياطي اليومي للمصدرين، فضلا عن رفع حجم قروض الاستثمار المدعومة".

 
 


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