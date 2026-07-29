أردوغان: المنطقة بأسرها تدفع ضريبة العدوان الإسرائيلي في فلسطين

الوكيل الإخباري- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب إلى الشعب عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه بنفسه، على أن المنطقة برمتها، تتكبد ثمن ممارسات إسرائيل العدوانية بالشرق الأوسط، حسب تعبيره.



وقال أردوغان، في خطابه الذي بثته قناة TRT Haber: "تقوم إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية تدريجيا، متجاهلةً حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة، وضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط. ولا يقتصر دفع ثمن هذا العدوان على أشقائنا وشقيقاتنا في فلسطين، أو شعب لبنان الشقيق فحسب، بل يشمل المنطقة بأسرها".



وأشار أردوغان إلى أن تركيا، تبذل كل الجهود اللازمة للحد من الأعمال العسكرية في المنطقة، في إشارة إلى الصراع المحيط بإيران، وأضاف: "على الرغم من الصراعات الدائرة في منطقتنا، فإن الاقتصاد التركي لا يزال قويا".

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