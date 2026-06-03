أردوغان: تركيا أصبحت مركزا إقليميا للطاقة

وشدد على أن الأزمة التي اندلعت مع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن، عززت الدور المحوري لتركيا في هذا القطاع الاستراتيجي.
وجاءت تصريحات أردوغان في سياق حديثه عن التداعيات العالمية لإغلاق مضيق هرمز، الذي وصفه بأنه "بوابة دول الخليج على البحار المفتوحة"، محذرا من أن استمرار هذا الإغلاق يتسبب بأكبر أزمة انقطاع في الطاقة والبترول يشهدها التاريخ الحديث.
وأوضح الرئيس التركي أن نحو 25% من الإنتاج العالمي للبترول، بالإضافة إلى حوالي 20% من الغاز الطبيعي المسال، بات خارج الخدمة بسبب هذه الأزمة، ما أدى إلى مضاعفة أسعار النفط عالميا، وانعكس ذلك بشكل صادم على أسعار الأسمدة والبلاستيك وجميع المنتجات والمشتقات المعتمدة على البترول.
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