أردوغان: تركيا أصبحت مركزا إقليميا للطاقة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة جعلت من تركيا أحد مراكز الثقل الرئيسية في مجال الطاقة على المستوى الدولي.



وشدد على أن الأزمة التي اندلعت مع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن، عززت الدور المحوري لتركيا في هذا القطاع الاستراتيجي.

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وجاءت تصريحات أردوغان في سياق حديثه عن التداعيات العالمية لإغلاق مضيق هرمز، الذي وصفه بأنه "بوابة دول الخليج على البحار المفتوحة"، محذرا من أن استمرار هذا الإغلاق يتسبب بأكبر أزمة انقطاع في الطاقة والبترول يشهدها التاريخ الحديث.