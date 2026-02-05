الخميس 2026-02-05 06:56 م

أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان
 
الخميس، 05-02-2026 06:16 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعمل جاهدة للحيلولة دون انجرار منطقة الشرق الأوسط إلى صراع جديد بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في الوقت الذي يشير فيه الطرفان إلى أن الخلاف حول ترسانة طهران الصاروخية يهدد بعرقلة التوصل إلى اتفاق.

اضافة اعلان


ونشرت الرئاسة التركية الخميس تصريحات أدلى بها أردوغان لصحفيين على متن طائرة العودة من زيارة إلى مصر، ونقلت عنه قوله إن المحادثات على مستوى القيادة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون مفيدة بعد مفاوضات على مستوى أدنى بشأن البرنامج النووي من المقرر عقدها في عُمان غدا الجمعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وروسيا

عربي ودولي الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

العيسوي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني

شعار منظمة الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

ن

أخبار محلية شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية

انخفاض على أسعار الذهب محلياً

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور

أخبار الشركات "جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

أخبار الشركات 75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025



 






الأكثر مشاهدة