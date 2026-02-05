أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني

ونشرت الرئاسة التركية الخميس تصريحات أدلى بها أردوغان لصحفيين على متن طائرة العودة من زيارة إلى مصر، ونقلت عنه قوله إن المحادثات على مستوى القيادة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون مفيدة بعد مفاوضات على مستوى أدنى بشأن البرنامج النووي من المقرر عقدها في عُمان غدا الجمعة.
