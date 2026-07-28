أردوغان: تركيا تسعى لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة مع العراق

10:22 م

الوكيل الإخباري- ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن أنقرة تهدف إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب محادثات أجراها في العاصمة التركية مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. اضافة اعلان





وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع اتفاقية كان من المتوقع أن تتضمن تمديد تشغيل خط أنابيب النفط الخام كركوك-جيهان لعام آخر، إن شركة البترول الحكومية التركية (تباو) ستعمل في حقل كركوك النفطي الذي تديره شركة بي.بي.



ولم يوقع الطرفان على تمديد اتفاقية خط الأنابيب التي مضت عليها عقود، والتي تنظم الصادرات عبر خط الأنابيب وانتهت صلاحيتها رسميا الاثنين.



وقال الرئيس التركي، عقب توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، إن من المتوقع إبرام المزيد من الاتفاقيات، إلا أن وزراءه قدموا له إفادة سريعة على المنصة، ثم تابع الزعيمان دون توقيع أي اتفاقيات إضافية.



وقال أردوغان "انتهى أمس أجل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا. هدفنا هو توقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة تعود بالنفع على الجانبين في أقرب وقت ممكن".





