أردوغان: تركيا ستقف إلى جانب سوريا

وأضاف انه تم القضاء على نظام البعث تماما بعد عقود في الحكم.
وتابع "الشعب السوري هم إخوة لنا، ونقف إلى جانبه بكافة أطيافه العرقية والمذهبية".
وأشار إلى ان حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين ونظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هاربا.
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