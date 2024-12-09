أردوغان: تركيا ستقف إلى جانب سوريا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان سوريا كانت تدار بالقمع وتم هدم هذه الدكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة.

اضافة اعلان



وأضاف انه تم القضاء على نظام البعث تماما بعد عقود في الحكم.

وبين انه ابتداء من أمس (الأحد)، أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين.



وتابع "الشعب السوري هم إخوة لنا، ونقف إلى جانبه بكافة أطيافه العرقية والمذهبية".



وأشار إلى ان حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين ونظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هاربا.