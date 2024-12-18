أردوغان: تركيا ولبنان اتفقا على العمل معا في سوريا

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن "حقبة جديدة بدأت الآن في سوريا، نتفق بأن علينا العمل معا كجارين مهمين لسوريا".
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