أردوغان: تركيا ولبنان اتفقا على العمل معا في سوريا

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الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن أنقرة وبيروت اتفقتا على العمل معا في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. اضافة اعلان





وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن "حقبة جديدة بدأت الآن في سوريا، نتفق بأن علينا العمل معا كجارين مهمين لسوريا".