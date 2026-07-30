أردوغان: جاهزون للمساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان

وأوضح أردوغان أنه جرى تقييم طبيعة المساعدات التي يمكن لتركيا تقديمها إلى لبنان، مؤكدًا استمرار دعم ومساندة القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. كما أبدى استعداد أنقرة للمساهمة في تطوير العلاقات بين لبنان وسوريا، معتبرًا أن استمرار الحوار بين البلدين سيكون مفيدًا ومثمرًا للطرفين.
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