الخميس 2026-07-30 07:53 م

أردوغان: جاهزون للمساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان

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جانب من اللقاء
 
الخميس، 30-07-2026 06:25 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان، مشددًا على أن لبنان سيكون في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، وذلك خلال مباحثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

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وأوضح أردوغان أنه جرى تقييم طبيعة المساعدات التي يمكن لتركيا تقديمها إلى لبنان، مؤكدًا استمرار دعم ومساندة القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. كما أبدى استعداد أنقرة للمساهمة في تطوير العلاقات بين لبنان وسوريا، معتبرًا أن استمرار الحوار بين البلدين سيكون مفيدًا ومثمرًا للطرفين.

 

وأشار الرئيس التركي إلى رغبة بلاده في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان، لافتًا إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في لبنان، مؤكدًا أن تركيا سلطت الضوء على تلك الانتهاكات.

 
 


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