أردوغان: جاهزون للمساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة في إعادة إعمار جنوب لبنان، مشددًا على أن لبنان سيكون في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، وذلك خلال مباحثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

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وأوضح أردوغان أنه جرى تقييم طبيعة المساعدات التي يمكن لتركيا تقديمها إلى لبنان، مؤكدًا استمرار دعم ومساندة القوات المسلحة اللبنانية دون انقطاع. كما أبدى استعداد أنقرة للمساهمة في تطوير العلاقات بين لبنان وسوريا، معتبرًا أن استمرار الحوار بين البلدين سيكون مفيدًا ومثمرًا للطرفين.