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أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأربعاء، 20-11-2024 10:36 ص
الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) في أذربيجان، مما يسلط الضوء على موقف أنقرة وسط حالة من التوتر مع إسرائيل.اضافة اعلان


وقال أردوغان للصحفيين في قمة مجموعة الـ20 في البرازيل "لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة "كوب"، اقترحنا طرقا بديلة و خيارات أخرى".

وأضاف "لكنني لا أعرف بصراحة ما إذا كان قادرا على الذهاب أم لا".

وتابع قائلا "نحن، في تركيا، مضطرون في بعض المسائل إلى اتخاذ موقف، وسنواصل فعل ذلك".

وألغى هرتسوغ الزيارة في نهاية المطاف. وفي تبريرها لإلغاء الزيارة، قالت الرئاسة الإسرائيلية إنه و"في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر رئيس الدولة إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان".

الجزيرة
 
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