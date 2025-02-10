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أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الإثنين، 10-02-2025 12:35 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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وأضاف "نرفض كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".


وبين ان المقترحات الأمريكية بشأن غزة قدمت تحت ضغط الإدارة الصهيونية ليس فيها ما يستحق المناقشة.


وتابع "لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة".

 
gnews

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