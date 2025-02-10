أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة

وأضاف "نرفض كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".
وبين ان المقترحات الأمريكية بشأن غزة قدمت تحت ضغط الإدارة الصهيونية ليس فيها ما يستحق المناقشة.
وتابع "لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة".
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