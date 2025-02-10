أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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وأضاف "نرفض كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".



وبين ان المقترحات الأمريكية بشأن غزة قدمت تحت ضغط الإدارة الصهيونية ليس فيها ما يستحق المناقشة.