أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية

واضاف "إذا فشل مجلس الأمن في وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان فعلى الجمعية العامة أن توصي باستخدام القوة".
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