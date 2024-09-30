 
الإثنين 2024-09-30 09:33 م
 
 

أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية

رجب طيب أردوغان
أردوغان
الإثنين، 30-09-2024 08:54 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية التي تدفع المنطقة برمتها نحو النار.اضافة اعلان


واضاف "إذا فشل مجلس الأمن في وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان فعلى الجمعية العامة أن توصي باستخدام القوة".
 
gnews

أحدث الأخبار

علم لبنان

عربي ودولي ألمانيا تجلي رعاياها من لبنان

جيش الاحتلال

عربي ودولي جالانت : المرحلة التالية من الحرب على لبنان ستبدأ قريبا

رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والاناث

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الأردني غزة 79 يستقبل 16 ألف مراجع منذ مباشرة عمله

جدعون ساعر

فلسطين الكنيست يصدق على تعيين ساعر وزيرا

علم ايران

عربي ودولي إيران: لن نرسل مقاتلين إلى لبنان أو فلسطين

الحوثيين

عربي ودولي الحوثيون: 6 شهداء في العدوان الإسرائيلي على الحديدة



 


الأكثر مشاهدة