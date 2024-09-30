08:54 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية التي تدفع المنطقة برمتها نحو النار. اضافة اعلان





واضاف "إذا فشل مجلس الأمن في وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان فعلى الجمعية العامة أن توصي باستخدام القوة".