أردوغان لتل أبيب: لا أحد يمكنه أن يهدد تركيا ورئيسها!

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.
وقال أردوغان، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية: "أذكر مجددا قتلة الأطفال الذين يتطاولون على شخصي وبلدنا بأن تركيا ليست دولة عادية"، في إشارة واضحة إلى المسؤولين الإسرائيليين الذين وجهوا انتقادات له مؤخرا.
وشدد الرئيس التركي على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة "لن يكون إلا رغم أنف النظام الصهيوني"، مؤكدا استعداد تركيا الدائم لتكون "صوت السلام وقائدة لجهود إرسائه، انطلاقا من مبدأ: سلام في الوطن، سلام في المنطقة، سلام في العالم".
وفي سياق الدعم للقضية الفلسطينية، أكد أردوغان أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين الذين احتلت أراضيهم في الضفة الغربية، ومتابعة قضية الأطفال الذين قتلوا أثناء نومهم في لبنان". وأضاف: "سنواصل تسمية الظالم بالظالم، واللص باللص، والقاتل بالقاتل، وأن نكون صوت أطفال غزة ونصغي إلى صرخات الأمهات المكلومات".
وهنأ أردوغان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على موقفه الحازم ضد من وصفه بـ"جزار غزة"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيدا بالشجاعة التي أبداها في مواجهة الضغوط.
ويأتي تصريح أردوغان ردا على هجمات لفظية شنها نتنياهو وعدد من وزرائه ضده، حيث اتهموه بدعم النظام الإيراني ووصفوه بـ"النمر من ورق"، وذلك على خلفية إعلان تركيا إعداد لائحة اتهام بحق 35 إسرائيليا مشتبها بهم –من بينهم نتنياهو– في استهداف "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة.
