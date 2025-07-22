أردوغان: نتنياهو وشبكته الإجرامية تجاوزوا هتلر في الوحشية

09:10 م

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الوكيل الإخباري- صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"شبكته الإجرامية" تجاوزوا الزعيم النازي أدولف هتلر في الوحشية. اضافة اعلان





وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "لم تظهر مشاهد غير إنسانية مثل تلك التي تحدث في غزة، حتى أثناء المحرقة في أوروبا. لا يمكن لمن لديه ذرة كرامة واحدة من الإنسانية أن يقبل بهذه القسوة التي يموت فيها عشرات الأبرياء كل يوم لعدم عثورهم على لقمة خبز أو رشفة ماء، ولا يمكنه أن يظلّ صامتًا حيال هذا الأمر، ولا يمكنه أن يوافق على حالة الجنون هذه".



وأكد أردوغان أن "من يصمت إزاء الإبادة الجماعية في غزة هو شريك في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل. لا أحد منا يمكنه البقاء صامتًا في الوقت الذي تموت فيه الإنسانية في غزة، ويموت فيه الأطفال جوعًا، ويموت فيه الناس أثناء محاولتهم الحصول على كيس دقيق، لن نصمت حيال ذلك".



وأضاف: "لا أحد منا يمكنه أن ينسى الرؤوس والأيدي والأرجل المقطوعة للأطفال الأبرياء، والجثث غير المدفونة التي بدأت الكلاب نهشها من شدة الجوع، ولا المجاعة، ولا صرخات الأمهات التي تمزّق القلوب، لن ننسى ذلك".



وتابع الرئيس التركي: "أدعو المجتمع الدولي إلى الوحدة على جبهة الإنسانية، في هذه الأيام المظلمة التي بدأت فيها حالات الوفاة الجماعية بسبب الجوع".



واختتم تغريدته قائلًا: "تعالوا نُبدِ موقفًا متحدًا ضد هذا الإجرام. تعالوا لنقل كفى لهذا الظلم وهذه الوحشية. تعالوا لنمنع حفنة من أعداء الإنسانية أعماهم الجشع في السلطة، من تشويه اسم الإنسانية أكثر من ذلك".