أردوغان: نجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أن تركيا ستقدم للشعب السوري كل الدعم الذي يحتاجه لتعزيز مكاسبه.
وتابع قائلا "لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني"، مضيفا أن نهج تركيا الثابت هو حماية وحدة الأراضي السورية تحت كل الظروف.
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