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أردوغان: نجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الإثنين، 23-12-2024 11:25 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن أنقرة تجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مضيفا أن الزيارات إلى سوريا ستزداد من الآن فصاعدا.اضافة اعلان


وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أن تركيا ستقدم للشعب السوري كل الدعم الذي يحتاجه لتعزيز مكاسبه.

وتابع قائلا "لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني"، مضيفا أن نهج تركيا الثابت هو حماية وحدة الأراضي السورية تحت كل الظروف.
 
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