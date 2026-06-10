أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا أيضا

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من أشد المنتقدين لهجمات إسرائيل على إيران وغزة ولبنان، وتقول إن إسرائيل هي أكبر عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط.
وأوقفت تركيا جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضدها في المحاكم الدولية.
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