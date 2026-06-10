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أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا أيضا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
 
الأربعاء، 10-06-2026 03:39 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن "العدوان" الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه.

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وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من أشد المنتقدين لهجمات إسرائيل على إيران وغزة ولبنان، وتقول إن إسرائيل هي أكبر عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط.


وأوقفت تركيا جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضدها في المحاكم الدولية.

 
 


gnews

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