أردوغان: هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا أيضا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن "العدوان" الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه.

اضافة اعلان



وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من أشد المنتقدين لهجمات إسرائيل على إيران وغزة ولبنان، وتقول إن إسرائيل هي أكبر عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط.