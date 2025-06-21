السبت 2025-06-21 02:56 م
 

أردوغان: هجمات إسرائيل هدفها تخريب المحادثات النووية مع إيران

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 
السبت، 21-06-2025 01:05 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن هجمات إسرائيل على إيران قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية كانت مقررة مع الولايات المتحدة هدفها تخريب المفاوضات.اضافة اعلان


وأضاف أن ذلك يظهر أن إسرائيل لا ترغب في حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية.

وفي كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، حث أردوغان الدول ذات النفوذ على إسرائيل على عدم الاستماع إلى "سمومها" والسعي إلى حل للصراع عبر الحوار والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب.

ودعا أيضا الدول الإسلامية إلى تكثيف جهودها لفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
 
gnews

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