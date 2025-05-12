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أردوغان يأمل بعدم إضاعة نافذة الفرصة المتاحة بشأن أوكرانيا

أردوغان
أردوغان
 
الإثنين، 12-05-2025 11:26 م
الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اقترح استضافة محادثات بين أوكرانيا وروسيا، الاثنين عن أمله بعدم إضاعة "نافذة الفرصة" المتاحة.اضافة اعلان


واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع "شخصيا" بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس في اسطنبول ليكون هذا اللقاء الأول بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

ولم يرد الكرملين على الاقتراح، رغم أنه أعرب عن استعداده لإجراء مفاوضات "مباشرة" بعدما حضّت كييف وحلفاؤها الأوروبيون موسكو على قبول وقف لإطلاق النار لمدّة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تسوية النزاع بينهما.

وقال الرئيس التركي "أؤكد مجددا استعدادنا للمساهمة في هذه الاجتماعات، وأننا سنكون سعداء باستضافتها. لقد فُتحت نافذة جديدة من خلال الاتصالات الأخيرة. ونأمل بعدم إضاعة هذه الفرصة".

وأشار أردوغان إلى أنه أجرى اتصالا الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 
gnews

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