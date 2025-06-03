أردوغان يؤكد استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى تركيا قريبا

12:17 ص

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الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن الخطوط الجوية السورية ستستأنف تسيير رحلات إلى تركيا "قريبا". اضافة اعلان





وقال في منشور على منصة (إكس) إنّ "الخطوط الجوية السورية ستبدأ قريبا بتسيير رحلاتها إلى تركيا" دون أن يحدد موعدا.



وأعرب عن أمله في أن تتمكن شركة طيران "إيه جت" التركية من تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا.



تعد "إيه جت" فرعا منخفض التكلفة للناقل الوطني الخطوط الجوية التركية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير.



وتعرضت الخطوط الجوية السورية، وهي شركة الطيران الوطنية، لسلسلة من العقوبات الغربية التي فرضت بعد بدء الحرب في عام 2011.



ولم يتضح على الفور متى كانت آخر رحلة لشركة الطيران السورية إلى تركيا.



الشهر الماضي، رفعت واشنطن وبروكسل العقوبات الاقتصادية على سوريا، مما سمح للحكومة والقطاع الخاص بإعادة الاتصال بالمؤسسات المالية الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة.



وتأمل دمشق أن تمهد هذه الخطوة الطريق للانتعاش الاقتصادي في البلد الذي مزقته الحرب، وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك في قطاع الطاقة.