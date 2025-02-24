أردوغان يؤيد الحوار مع أوجلان

وأثنى أردوغان، في خطاب أمام المؤتمر العام العادي الثامن لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، على المبادرة التي أطلقها حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، للحوار مع أوجلان، معرباً عن أمله في أن ينتهي الإرهاب والعنف بشكل كامل في تركيا، والمنطقة برُمتها قريباً.
وتطرَّق أردوغان، مجدداً، إلى مسألة وضع دستور جديد لتركيا، قائلاً: «إننا نحافظ على هدفنا المتمثل في تتويج ديمقراطيتنا بدستور جديد مدني وشامل».
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