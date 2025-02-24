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أردوغان يؤيد الحوار مع أوجلان

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أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 08:33 ص

الوكيل الإخباري- أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إشارة للمُضي قدماً في الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» المسجون عبد الله أوجلان

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وأثنى أردوغان، في خطاب أمام المؤتمر العام العادي الثامن لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، على المبادرة التي أطلقها حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، للحوار مع أوجلان، معرباً عن أمله في أن ينتهي الإرهاب والعنف بشكل كامل في تركيا، والمنطقة برُمتها قريباً.

 

وأضاف أن «تركيا بحاجة للتخلص من مشاكلها، خصوصاً آفة الإرهاب، بينما يجري إنشاء عالم جديد، وسنتوحد أتراكاً وأكراداً وعرباً ونهدم جدار الإرهاب المشيَّد على دماء أبنائنا منذ 40 عاماً».

وتطرَّق أردوغان، مجدداً، إلى مسألة وضع دستور جديد لتركيا، قائلاً: «إننا نحافظ على هدفنا المتمثل في تتويج ديمقراطيتنا بدستور جديد مدني وشامل».

 

الشرق الأوسط

 
gnews

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