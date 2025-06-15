أردوغان يبدي استعداد بلاده للتوسط في حل النزاع النووي الإيراني

ورحب أردوغان بتصريحات ترامب التي أشار فيها مؤخرا إلى إمكانية إبرام سلام بين إيران وإسرائيل، وحث نظيره الأميركي على التحرك على الفور لمنع كارثة "قد تُشعل المنطقة".
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