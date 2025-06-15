أردوغان يبدي استعداد بلاده للتوسط في حل النزاع النووي الإيراني

07:44 م

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الوكيل الإخباري- قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي الأحد، استعداد أنقرة للعب دور الوسيط لحل النزاع النووي الذي أشعل الصراع بين إسرائيل وإيران. اضافة اعلان





ورحب أردوغان بتصريحات ترامب التي أشار فيها مؤخرا إلى إمكانية إبرام سلام بين إيران وإسرائيل، وحث نظيره الأميركي على التحرك على الفور لمنع كارثة "قد تُشعل المنطقة".