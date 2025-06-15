الأحد 2025-06-15 09:13 م
 

أردوغان يبدي استعداد بلاده للتوسط في حل النزاع النووي الإيراني

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تركيا
 
الأحد، 15-06-2025 07:44 م
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي الأحد، استعداد أنقرة للعب دور الوسيط لحل النزاع النووي الذي أشعل الصراع بين إسرائيل وإيران.اضافة اعلان


ورحب أردوغان بتصريحات ترامب التي أشار فيها مؤخرا إلى إمكانية إبرام سلام بين إيران وإسرائيل، وحث نظيره الأميركي على التحرك على الفور لمنع كارثة "قد تُشعل المنطقة".
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يوضح الأسباب التي تحتم اسقاط اي اجسام طائرة تخترق المجال الجوي

صفارات الإنذار في عمّان

أخبار محلية إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

صواريخ

عربي ودولي إعلام إيراني: الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا

صفارات

أخبار محلية إطلاق صفارات الإنذار في الاردن

صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مناطق إسرائيلية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران

موقع إيراني: مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم على مطار مشهد

عربي ودولي موقع إيراني: مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم على مطار مشهد

طائرات اسرائيلية

عربي ودولي إسرائيل تعلن الإغلاق الكامل للمجال الجوي والمطارات

تصاعد الدخان عقب انفجار في وسط طهران

عربي ودولي 5 قتلى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في طهران



 
 





الأكثر مشاهدة