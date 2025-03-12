أردوغان: يتم تحضير كمين قذر لتركيا

وقال أردوغان في كلمة باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" بالعاصمة التركية أنقرة إنه "منذ سنوات قاموا ببث بذور الفتنة الطائفية والمذهبية والعرقية ما بين الأتراك والأكراد والعلويين والسنة وما إلى ذلك من هذه الفتن.
ويحاول البعض الآن في سوريا إشعال نار الفتنة، وتدبير المخططات الخبيثة من أجل بث فتنة التفرقة بين أبناء الشعب السوري".
ولفت إلى "أننا نمر بمرحلة يتصارع فيها الأخوة في المنطقة.. ويتم تحضير كمين قذر لبلدنا، ومن خلال تصريحات بث الكراهية، يراد إحداث فوضى في تركيا، خاصة من فلول وأنصار النظام السوري السابق".
وأضاف: "يتم تحضير كمين قذر لبلدنا ومن خلال تصريحات الكراهية، يراد إحداث فوضى في تركيا"، مؤكدا أن "تركيا مصدر للاستقرار في منطقتها.. وسنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بجعلها أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية السلام".
روسيا اليوم
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