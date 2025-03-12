 
الأربعاء 2025-03-12 02:49 م
 

أردوغان: يتم تحضير كمين قذر لتركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 
الأربعاء، 12-03-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه يتم تحضير "كمين قذر لتركيا، من خلال تصريحات الكراهية، التي يراد منها إحداث الفوضى ".اضافة اعلان


وقال أردوغان في كلمة باجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" بالعاصمة التركية أنقرة إنه "منذ سنوات قاموا ببث بذور الفتنة الطائفية والمذهبية والعرقية ما بين الأتراك والأكراد والعلويين والسنة وما إلى ذلك من هذه الفتن.

ويحاول البعض الآن في سوريا إشعال نار الفتنة، وتدبير المخططات الخبيثة من أجل بث فتنة التفرقة بين أبناء الشعب السوري".

ولفت إلى "أننا نمر بمرحلة يتصارع فيها الأخوة في المنطقة.. ويتم تحضير كمين قذر لبلدنا، ومن خلال تصريحات بث الكراهية، يراد إحداث فوضى في تركيا، خاصة من فلول وأنصار النظام السوري السابق".

وأضاف: "يتم تحضير كمين قذر لبلدنا ومن خلال تصريحات الكراهية، يراد إحداث فوضى في تركيا"، مؤكدا أن "تركيا مصدر للاستقرار في منطقتها.. وسنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بجعلها أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية السلام".

روسيا اليوم
 
 
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