أردوغان يتهم اللوبي الصهيوني بالتحريض على استمرار الحرب بين إيران وواشنطن

وقال أردوغان، في كلمة له اليوم الأربعاء خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بمقرّ البرلمان التركي في أنقرة: "منذ اليوم الأول للحرب على إيران، رأينا بصمات اللوبي الصهيوني في التحريض والرغبة باستمرار الحرب واتساعها، ومع الزمن تبيّنت صحة وجهة نظرنا".
وأضاف: "مع الوقت، تبين لنا أكثر من هو الطرف المحرض على الحرب، والطرف غير المعني بإنهائها، والذي يسعى لتخريب وقف إطلاق النار. أبدينا تأييدنا لوقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة.. لكن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، كانت الضربة الأولى لهذا التفاهم ومساعي التوصل لإنهاء الحرب".
وتابع الرئيس التركي: "نرى أن التوتّر في مضيق هرمز يتزايد مع مرور الوقت. إذا كان هناك سلام واستقرار سيتمّ في المنطقة، سيتم رغما عن إسرائيل والنظام الصهيوني فيها والمقتنعون بفكرة إسرائيل الكبرى هناك".
وأشار إلى أن "إسرائيل ستحاول كل المحاولات من أجل تخريب وقف إطلاق النار في المنطقة، وعودة الحرب لتشمل كل المنطقة"، مؤكدا على ضرورة عدم السماح "لإسرائيل بأن تحرق عمدا مرحلة وقف إطلاق النار الحالية في المنطقة".
