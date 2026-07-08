أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب

وفي كلمة خلال افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، شكر أردوغان إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة على الدعم الجوي لتركيا في أثناء حرب إيران.
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