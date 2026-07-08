الأربعاء 2026-07-08 02:59 م

أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
 
الأربعاء، 08-07-2026 02:23 م

الوكيل الإخباري-   حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أعضاء حلف شمال الأطلسي على التضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

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وفي كلمة خلال افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، شكر أردوغان إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة على الدعم الجوي لتركيا في أثناء حرب إيران.

 
 


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ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

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