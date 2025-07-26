أردوغان يريد تسريع تنظيم لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي

وقال فيدان: "لا تزال المناقشات جارية بشأن شروط ومكان لقاء الزعيمين. وقد أعرب الجانبان - روسيا وأوكرانيا - عن رغبتهما في الاجتماع في إسطنبول، إلا أن عملية التفاوض بشأن موعد وشروط وصول الزعيمين لا تزال مستمرة. وبصفتنا مفاوضين، نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا، المختلفتين حول هذه القضية".
وأضاف: "نعلم مدى الاهتمام الذي يبديه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقمة في حال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار. عموما، يسعى رئيسنا إلى تسريع هذه العملية، ولديه ثقة كبيرة في دبلوماسية القادة. ويعتقد (أردوغان) أنه بفضل اجتماع القادة، سيتسنى تجاوز عدد من العقبات في المفاوضات بين الوفود".
وتابع فيدان: "ربما نبادر في هذا الأمر. من الضروري أن تتفق الوفود مسبقا على أسس اجتماع القادة، والقرارات التي سيتخذونها".
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