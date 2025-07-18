أردوغان يعلق على الأحداث في جنوب سوريا ​

الوكيل الإخباري- ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعدوان الإسرائيلي على سوريا مؤكدا تمسك أنقرة بوحدة وسيادة الأراضي السورية ورفضها لأي مشاريع تهدف إلى تقسيم الدولة السورية أو المساس بجغرافيتها.



وفي ما يلي أبرز تصريحات الرئيس أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة:

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ليعلم الجميع، أن الجمهورية السورية هي جارتنا، ولن نسمح لأي أحد بالمساس بوحدة أراضيها ووحدتها وسيادتها.

إسرائيل دولة إرهاب لا تعترف بالقوانين ولا بالأعراف الدولية.

إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي جنوب سوريا نؤكد بأننا لن نسمح بتأسيس هذا الممر الإرهابي.

أنا على قناعة بأن السيد أحمد الشرع سيخرج من هذه الأزمة الكبيرة بشكل صحيح بناء على فراسته.

أمس ارتكبت إسرائيل مجزرة في سوريا، وهي ليست لديها رغبة بتحقيق الاستقرار لا في سوريا ولا لبنان ولا فلسطين، وهي لديها مشروعها.

إذا لم يتمّ إيقاف إسرائيل، فإنها لن تتردد في إشعال النيران في كل العالم.

لم نوافق على تقسيم سوريا بالأمس، ولن نوافق على ذلك قطعا، لا اليوم ولا غدا.

إسرائيل تحاول استغلال بعض الأطراف في سوريا لإنشاء ممرات إرهابية ولتقسيمها.

سوريا ستتجاوز هذه الصعوبات، بفضل القيادة الحكيمة لأخي العزيز أحمد الشرع.

سوريا مستقرة ستخلق استقرارا لكل الدول المحيطة بها، وفي وضع معاكس، سيتحمل الجميع عبء ذلك.

وزاراتنا وأجهزتنا الأمنية المعنية، على تواصل مستمر ودائم مع نظيراتها السورية.

نحن أبناء هذه الجغرافيا منذ آلاف السنين، وكلّ الغزاة مصيرهم إلى الزوال كما حدث مع كلّ الغزاة السابقين.

إسرائيل وسّعت عمليات البلطجة لتصل إلى جارتنا سوريا خلال اليومين الماضيين، تحت ذريعة الدروز.

أكبر مشكلة في منطقتنا حاليا، هي عدوانية إسرائيل.

إسرائيل دولة إرهاب، لا تعترف بقانون ولا قواعد وليس لها مبادئ.