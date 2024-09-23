أردوغان يعلق على العقوبات الأمريكية ضد تركيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، إن القيود الأمريكية المفروضة على تركيا في مجال الصناعة الدفاعية، تقوض شعور أنقرة بالثقة تجاه واشنطن.



وأضاف الرئيس التركي في حديث نقلته وكالة الأناضول التركية الحكومية: "إن الإجراءات والقيود المفروضة على الصناعة الدفاعية التركية من قبل الولايات المتحدة، حليفتنا في الناتو، لها تأثير سلبي على الشعور بالثقة. ومن الواضح أيضا أن عقوبات CAATSA واستبعادنا من برنامج F-35 يتعارضان مع روح التحالف".



في عام 2017، أبرمت تركيا عقدا مع روسيا لتوريد منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز "إس-400"، والتي استلمتها في صيف وخريف عام 2019. من جانبها، طالبت الولايات المتحدة الجانب التركي بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح باتريوت الأمريكية، لكن أنقرة لم توافق على ذلك. وكعقوبة، استبعدت واشنطن تركيا من برنامج توريد أحدث الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وفرضت عقوبات على قادة الصناعة الدفاعية التركية بموجب قانون CAATSA (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات). وألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة مع تركيا حول مقاتلات F-35، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع F-35 - بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق أن واشنطن اقترحت على بلاده شراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس بل من الجيل الرابع - F-16.

وفي أبريل من العام الماضي، قال وزير الخارجية التركي آنذاك مولود تشاووش أوغلو إن بلاده ستستعيد الأموال المدفوعة لشراء طائرة F-35 من الولايات المتحدة.