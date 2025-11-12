الأربعاء 2025-11-12 06:48 م
 

أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية المنكوبة

h
الطائرة المنكوبة
 
الأربعاء، 12-11-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العثور على الصندوق الأسود وجثث 19 من ضحايا طائرة الشحن العسكرية المنكوبة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن عسكري آخر مفقود.

وفي كلمة ألقاها، قال أردوغان: "لقد نجحت فرق البحث والإنقاذ في العثور على الصندوق الأسود للطائرة، وهو ما يمهد الطريق لبدء التحقيقات الرسمية لتحديد أسباب الحادث".

ولفت إلى متابعة الجهود الميدانية بشأن الطائرة المنكوبة مؤكدا ضمان كشف ملابسات الحادثة بكافة أبعادها.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "تركيا" إلى احتمال وجود تدخل خارجي أو انفجار للذخائر على متن الطائرة العسكرية التركية التي سقطت في جورجيا، ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا للضحايا العسكريين في الحادثة وأسمائهم ورتبهم العسكرية.


وأضافت الصحيفة: "إن تحطم الطائرة في الجو، وليس بسبب عطل تقني أو خطأ في الهبوط، يثير افتراضات حول احتمال تدخل خارجي أو انفجار للذخائر المحمولة على متنها."


وقد أعربت العديد من الدول عن تعازيها لتركيا في حادثة تحطم الطائرة في أراضي جورجيا.


وجاء في بيان للسفارة الروسية في تركيا عبر قناتها على "تلغرام": "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة عسكريين أتراك في الحادث الجوي فوق الأراضي الجورجية. نعرب عن تعازينا لأسرهم وللشعب التركي الصديق".


RT

 
 
