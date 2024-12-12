أردوغان يعلن عن اتفاق تاريخي للمصالحة بين الصومال وإثيوبيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، إنه تم اتخاذ "الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا".



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

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ولفت أردوغان إلى أن الثقة التي منحتها الصومال وإثيوبيا لتركيا تمخضت عن الوصول إلى مرحلة مهمة في "عملية أنقرة" التي بدأت قبل 8 أشهر.



وتابع أردوغان: "اتخذنا الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا متغلبين على حالات الاستياء وسوء التفاهم".



وأشار الرئيس التركي إلى أن تطلعهم الأساسي هو إلى ضمان السلام والاستقرار في هذه البقعة المميزة من إفريقيا، موضحا أن وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا اجتمعا مرتين في أنقرة ومرة في البيت التركي بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ شهر مايو الفائت.



وقد تدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "صوماليلاند" في الأول من يناير 2023، أذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.



ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "صوماليلاند"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

RT