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أردوغان يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل

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أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وصرح أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها".

وأضاف أردوغان أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.

ومنذ بداية عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في أكتوبر 2023، أدانت تركيا أفعال وتصرفات تل أبيب واتهمتها بارتكاب مذابح بحق المدنيين الفلسطينيين، كما دعت مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار ومارست ضغطا كبيرا على تل أبيب.

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RT

 
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