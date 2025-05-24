أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
ويرافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي.
روسيا اليوم
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