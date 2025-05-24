السبت 2025-05-24 05:53 م
 

أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

على هامش اللقاء
على هامش اللقاء
 
السبت، 24-05-2025 03:35 م
الوكيل الإخباري-   استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.اضافة اعلان


وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

ويرافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي.

روسيا اليوم
 
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