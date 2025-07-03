أرمينيا تعلن نيتها الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية عن نية يريفان الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون.



وجاء في بيان الوزارة: "إن جمهورية أرمينيا، إذ تتبنى المبادئ الأساسية لمنظمة شنغهاي للتعاون المتمثلة في السلامة الإقليمية وعدم استخدام القوة وحرمة الحدود، قد أعربت عن رغبتها في أن تصبح عضوا في المنظمة".

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ويبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول هي كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران وبيلاروس.

RT