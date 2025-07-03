أرمينيا تعلن نيتها الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

وجاء في بيان الوزارة: "إن جمهورية أرمينيا، إذ تتبنى المبادئ الأساسية لمنظمة شنغهاي للتعاون المتمثلة في السلامة الإقليمية وعدم استخدام القوة وحرمة الحدود، قد أعربت عن رغبتها في أن تصبح عضوا في المنظمة".
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول هي كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران وبيلاروس.
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