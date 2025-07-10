أزمة بيض في أمريكا .. القضاء يتدخل ضد قوانين كاليفورنيا

وكانت الولايات المتحدة قد واجهت في السابق ارتفاعًا حادًّا في أسعار البيض بسبب وباء إنفلونزا الطيور.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، وضد الحاكم جافين نيوسوم، والمدعي العام روب بونتا، وبعض المسؤولين الآخرين في الولاية، بسبب قوانين كاليفورنيا التي تفرض بيروقراطية باهظة على إنتاج البيض والدواجن في البلاد، في انتهاك لبند السيادة في دستور الولايات المتحدة. إن القوانين واللوائح التي طعنت فيها الشكوى الوزارية، تفرض متطلبات باهظة الثمن على المزارعين، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض بالنسبة لكافة المستهلكين الأمريكيين".
وشدد البيان على أن قوانين وأنظمة ولاية كاليفورنيا "تحظر على المزارعين في جميع أنحاء البلاد" استخدام ممارسات الزراعة الشائعة التي "ساعدت في الحفاظ على أسعار البيض في متناول الجميع".
في مارس الماضي، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادّة للإدارة السابقة، محمّلًا إياها مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل "البيض".
روسيا اليوم
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