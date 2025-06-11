أزمة قانون التجنيد مستمرة في إسرائيل

06:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733918 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن لقاء أحزاب المتدينين الحريديم مع المستشارة القانونية للكنيست انتهى من دون التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد. اضافة اعلان





في غضون ذلك، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "تجنيد الجميع ضرورة أمنية"، معربا عن تأييده لتصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي قال إن "المزيد من القوات سيخفف العبء الثقيل عن الاحتياط"، وأكد أنه سيعمل على تقصير أمد الحرب في غزة.



وقد صعّدت أحزاب الحريديم تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة بسبب تعثر إقرار قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل.