أزمة هرمز تدفع ألمانيا لطلب وقود طائرات من إسرائيل

وقالت الوزارة، في بيان إلكتروني، إن التنسيق سيتم مع المصافي، دون تحديد الكميات أو الجدول الزمني، مشيرة إلى دراسة إمكانية مساعدة ألمانيا في الغاز الطبيعي أيضًا.
وأكدت أن الاتفاق تم بين وزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الخارجية جدعون ساعر، الذي أبلغ نظيره الألماني خلال زيارة إلى برلين.
وتتفاقم المخاوف الأوروبية من نقص وقود الطائرات مع اقتراب موسم السفر الصيفي، حيث أدى تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز — بفعل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران — إلى ارتفاع الأسعار وأسوأ أزمة في قطاع الطيران منذ جائحة كوفيد-19.
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن إسرائيل مستعدة للدعم، لكن الشركات تتفاوض على العقود، مؤكدة عدم وجود نقص حالي مع متابعة الوضع.
روسيا اليوم
